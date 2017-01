Van Beek verlengt contract bij Feyenoord tot 2019

"Met deze verlenging spreekt Feyenoord veel vertrouwen uit in mij en dat geeft een heel goed gevoel", vertelt Van Beek op de clubwebsite. "Voor mij is het een moeilijk jaar, want zeker wanneer het zo goed gaat wil je niets liever dan daar ook een bijdrage aan leveren. Ik werk in alle rust aan mijn herstel. De laatste tijd maak ik grote stappen. Ik werk hard om snel te kunnen aansluiten".



Zonder Van Beek gaat het uitstekend met Feyenoord. De Rotterdammers staan bovenaan in de Eredivisie.