Legendarische wedstrijd Manchester City eerste die Iheanacho ooit zag

Zeventien cent. Meer had Kelechi Iheanacho niet. De spits van Manchester City besloot met dit geld de legendarische wedstrijd tussen City en Queens Park Rangers uit 2012 te bekijken. Vijf jaar later is alles anders. Nu speelt hij zelf in dit team.

"Ik was nog nooit naar Engeland geweest en ik had geen idee dat ik een paar jaar later in hetzelfde team zou spelen als bijvoorbeeld Sergio Agüero", vertelt de Nigeriaan in gesprek met The Players' Tribune.



Agüero was juist degene die zijn eerste wedstrijd kleurde. "Ik zag Sergio het doelpunt maken in de laatste minuut, waardoor Manchester City kampioen werd. Sergio slingerde zijn shirt rond en iedereen in het café werd gek. Dat was de eerste wedstrijd van Manchester City die ik zag."



Tijden zijn veranderd. In 2014 werd de destijds zeventienjarige Iheanacho bij Taye Academy weggeplukt. Dit seizoen is de aanvaller goed voor vier treffers in vijftien duels.