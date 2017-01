Odegaard: "Van Real Madrid naar Heerenveen is een stap omhoog"

Het klinkt misschien raar, maar voor Martin Ödegaard is de huurperiode naar Heerenveen een stap vooruit. "Mijn tijd bij Real Madrid is nog niet voorbij. Ik wil in Nederland ervaring opdoen op het hoogste niveau", vertelt de Noor tegen BILD .

Afgelopen weekend maakte de achttienjarige zijn eerste minuten in het shirt van de Friezen. Daar moeten er zeker meer van volgen. "Ik krijg de kans mijzelf te laten zien in de Eredivisie. Dat is een stap omhoog." Bij Real Madrid speelde hij voornamelijk bij de reserves. "Dat was ook de bedoeling".



Na anderhalf jaar moet Ödegaard klaargestoomd zijn voor het eerste elftal van Real Madrid.