Oliseh beleeft rust na turbulente periode vol leugens

De trainerscarrière van Sunday Oliseh gaat van het Belgische RCS Verviétois, de nationale ploeg van Nigeria naar Fortuna Sittard. In Limburg is voor Oliseh de rust teruggekeerd na bijzondere praktijken in Nigeria.

"Er speelden politieke spelletjes. Afspraken werden niet nagekomen en er werd keihard gelogen", zegt de oud-voetballer van onder andere Ajax, Juventus en Borussia Dortmund tegen Metro. Ook de bondsvoorzitter liet het liegen niet achterwege. Hij vertelde dat het salaris van Oliseh een half jaar vooruit was betaald. Dat bracht ontvoerders op een idee.



"Ze hebben iemand van mijn familie geprobeerd te ontvoeren". Over het voorval wil Oliseh niet teveel uitspreken. "Er vinden in Afrika wel vaker ontvoeringen plaats. Ik ben blij dat er niks is gebeurd."