Zeegelaar dicht bij transfer naar Norwich City

Marvin Zeegelaar lijkt op weg naar Engeland. De linksback van Sporting Clube de Portugal kent concrete belangstelling van Norwich City, de nummer elf van de Championship.

Dat melden Portugese media. Zeegelaar, die in januari 2016 naar Portugese topclub vertrok kende een goede periode met basisplaatsen in de Champions League. Het resulteerde in een selectie voor het Nederlands elftal. In 2017 moet hij voornamelijk toekijken vanaf de tribune. Daar springt Norwich op in. Zij zien in Zeegelaar een geschikte linksback. Naast de Championship-club wordt ook Crystal Palace genoemd. Zij zijn overigens niet even concreet als Norwich. Het prijskaartje van Zeegelaar is 3,5 miljoen euro. Door bonussen kan dit vijf miljoen euro worden, terwijl Sporting slechts vijf ton betaalde ook Rio Ave. Daarvoor speelde hij voor Ajax, Excelsior, Elazigspor en Blackpool.