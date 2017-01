ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Memphis Depay

Aflevering 19: Memphis Depay



Memphis Depay veroverde in april 2015 de landstitel met PSV en vertrok twee maanden later naar Manchester United. De Engelse grootmacht betaalde ruim dertig miljoen euro voor de alom geprezen vleugelaanvaller. Het shirt met het magische nummer 7, gedragen door iconen als George Best en Eric Cantona, lag al klaar.



Anderhalf jaar later is alles anders. Het avontuur in de Premier is volledig mislukt. Miljoenenaankoop Depay wist nooit een vaste plaats te veroveren en moest het doen met invalbeurten. Maar er is hoop. Bij Olympique Lyon, opponent van AZ in de Europa League, kan de oud-PSV'er zijn loopbaan uit het slop trekken.



Stelling: Depay is te snel naar Manchester United vertrokken.