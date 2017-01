Zeefuik terug in Nederland en wel bij FC Emmen

Bij de Turkse club Balikesirspor kwam in december een eind aan de samenwerking. Sindsdien is hij op zoek naar een nieuwe club. "Ik denk dat Genero gebaat is bij een club waar het gevoel voor hem goed is. Dat kan een club in de Jupiler League hem bieden, maar misschien ook wel een club op het hoogste niveau", vertelt FC Emmen-trainer Dick Lukkien tegen RTV Drenthe.



Beide heren kennen elkaar van FC Groningen waar Zeefuik speelde tussen 2012 en 2015. Lukkien was van 2011 tot afgelopen zomer assistent-trainer onder Pieter Huistra, Robert Maaskant en Erwin van de Looi.



Lukkien hoopt dat zijn pupil een contract krijgt bij FC Emmen. "Hij krijgt van mij in ieder geval het vertrouwen ik denk dat ik hem kan raken. We zullen zien of dat in de toekomst iets oplevert".