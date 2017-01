Koeman laat niets los over keepers Everton

Wordt het Joel Robles of Maarten Stekelenburg? Met die keuze loopt Everton-trainer Ronald Koeman in aanloop naar het duel met Crystal Palace in de Premier League.

"Stekelenburg is fit genoeg om te starten, maar of dat gebeurt zien jullie zaterdag wel", liet Koeman weten tijdens de persconferentie. Stekelenburg kwam voor het laatst in actie tegen Liverpool, dat 19 december met 0-1 bij Everton.



Met Robles onder de lat won de ploeg van Koeman met 4-0 van Manchester City. De vertrouwen moet groot zijn bij de Spaanse goalie. Everton staat zevende in de Premier League. Het gat met nummer zes Manchester United is zeven punten.