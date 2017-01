Belgische basisdebutant bij Chievo: 'Ik zie De Guzman als mijn broer'

“ Hij kan mij ontzettend veel leren zowel op als buiten het veld”

"Het was een mooie avond, omdat ik mijn basisdebuut heb mogen maken en dat ook nog eens tegen een groot team als Internazionale", vertelde hij tegenover ELF Voetbal. "Ik ben daar heel trots op. Elke dag doe ik hier keihard mijn best om een basisplaats af te dwingen. Dit resulteerde de laatste weken al in twee invalbeurten. Desondanks had ik niet verwacht dat ik zaterdag vanaf minuut één zou starten in het Giuseppe Meazza Stadion. Op de training gaat het de laatste weken wel heel goed en wellicht was dit de beloning."



"De trainingen zijn hier van een hoog niveau en zo leer ik elke dag bij. Dat kan echter niet op tegen het spelen van een wedstrijd tegen een grootmacht als Internazionale. Daar leer je natuurlijk nog meer van als jonge speler!" Zaterdagavond stond het Waalse talent in de eerste helft als rechtshalf opgesteld en in de tweede helft aan de linkerkant. "Het klopt inderdaad dat ik op meerdere plaatsen van het veld moest staan. De coach zette de tactiek in de tweede helft om en daarom kwam ik op de linkerkant van het veld te staan. Voor mij maakte dat op zich niet veel uit. Beide posities gaan me goed af, al ben ik van oorsprong een centrale middenvelder. Maar als jonge speler moet je natuurlijk genoegen nemen met het feit dat je mag spelen."



Anderlecht

Afgelopen jaar belandde Bastien op huurbasis in Italië. Hij speelde voor Avellino in de Serie B. Daar dwong hij een transfer naar Serie A-middenmoter Chievo Verona af. "Vorig seizoen ben ik op huurbasis vertrokken naar Avellino. Ik wilde als jonge speler veel spelen, maar de mogelijkheid bij Anderlecht was er niet. Van een conflict bij Anderlecht was geen sprake, maar ik kon hun standpunt begrijpen. Ik kijk nog naar veel wedstrijden van ze, omdat er ook nog enkele vrienden van me voor Anderlecht spelen. Met hen heb ik zelfs nog elke dag contact."



"Doordat ik een volledig seizoen heb gespeeld bij Avellino, ben ik snel gegroeid en zo kon ik de stap maken naar de Serie A. Chievo Verona is een club die voor mij erg fijn is, omdat er veel ervaren spelers aanwezig zijn. Ze helpen mij te groeien door me veel te coachen. Daarnaast is er ook een erg betrokken bestuur aanwezig en hebben we een prettig trainingscomplex, Veronello. Daar kunnen we elke dag zonder stress te werk gaan."



"Natuurlijk zou ik in de competitie voor een grote club willen spelen, maar dat zal niet eenvoudig zijn. Ik zal dan eerst hier mijn plek moeten verdienen en dat is nog niet eenvoudig. In het verleden was er interesse van Liverpool, maar de transfermarkt is onvoorspelbaar. Het ene moment is er veel interesse en het andere moment geen interesse. Daarom is het belangrijk dat je constant speelt en beter wordt. Ik hoop de lijn van zaterdag door te gaan zetten bij Chievo."



De Guzman

Bastien heeft nauwelijks contact met de andere Belgische spelers die in Italië spelen. Wel heeft hij veel contact met zijn Belgische ploeggenoot en ex-Standard Luik-speler Paul-José Mpoku Ebunge. Een andere belangrijke persoon vormt op dit moment Jonathan de Guzman. Onze landgenoot, die onder andere speelde voor Villarreal, Napoli en op het WK van 2014. "Jonathan en ik spelen op bijna dezelfde posities in het elftal. Hij kan mij daarom ontzettend veel leren zowel op als buiten het veld. Ik zie hem echt als mijn broer. Elke dag heeft hij wel weer tips voor me en door hem kan ik heel snel beter worden. Het is fijn om iemand als hem als teamgenoot te hebben."



Een positie in het Belgische nationale elftal lijkt nog een verre droom, maar vormt zeker wel een mooi doel. "Het afgelopen jaar heb ik al voor het Onder 21-elftal van de Rode Duivels mogen spelen. Dat zijn heel mooie ervaringen. Als ik het hier goed blijf doen en een basisplaats verover, dan kom ik wellicht in aanmerking voor de selectie. Dat zou echt heel mooi zijn!", sluit Bastien af.