AC Milan mengt zich in de strijd om Ajax-target Deulofeu

De club van Ronald Koeman vraagt ruim tien miljoen euro voor de bankzitter. De Nederlandse manager werd tijdens zijn perspraatje geciteerd door De Telegraaf: ''Ik heb Geri gesproken en het is een moeilijke situatie voor hem. Als hij een oplossing vindt en speeltijd krijgt, is dat oké.''



''De uiteindelijke beslissing om een bod te accepteren of niet ligt altijd bij de clubleiding'', benadrukt Koeman. ''Het is voor Deulofeu zwaar dat hij niet echt onderdeel van het team is en weinig minuten krijgt. In zijn situatie is het belangrijk dat hij ergens anders speeltijd krijgt.''