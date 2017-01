Solksjaer krijgt mogelijk dubbelrol: trainer Molde en bondscoach Noorwegen

Noorwegen is bij de keuze voor bondscoach terechtgekomen bij Ole Gunnar Solskjaer. De voormalig spits van Manchester United is momenteel trainer van Molde FK. De Noorse club heeft hem toestemming gegeven voor een dubbelrol.

Solskjaer is sinds 2015 trainer van Molde. Daarvoor was hij actief bij de reserves van Manchester United, Molde, Cardiff City en de jeugd van Clausenengen.



Bij Noorwegen wordt Solskjaer bij een 'ja' de opvolger van Per-Mathias Hogmo. In de race naar het WK van 2018 is Noorwegen vijfde in een groep met Duitsland, Noord-Ierland, Azerbeidzjan, Tsjechie en San Marino.