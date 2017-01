Kwinkslag Bosz: ''Zivkovic moet tegen Ajax niet zijn best doen''

''We hebben onlangs met elkaar gesproken, hier op De Toekomst'', opent de coach in Amterdamse dienst. ''We hebben aangegeven hoe wij zijn ontwikkeling zien. En we hebben ook met zijn trainer (Erik ten Hag, red.) gesproken. Als je spelers verhuurt, is het logisch dat je ze volgt en feedback geeft. Dat is gebeurd.''



''Wat ik hem gezegd heb? Dat hij zondag niet zijn best moet doen'', vervolgt Bosz met een kwinkslag. ''Hij is goed bezig, is dreigend en snel. En hij heeft scorend vermogen, maar dat moet wel omhoog. Hij moet rustiger blijven. Maar voor de rest is het een Utrecht-speler. Het is meer dat je contact hebt en hem het gevoel geeft dat hij niet uit beeld is.''