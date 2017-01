''We moeten duel Ajax in Utrecht niet groter maken dan het is''

''Ik weet dat er heel veel rivaliteit is tussen de ploegen, met name vanuit FC Utrecht'', vertelt de oud-directeur van Feyenoord in een voorbeschouwing met Ajax TV. ''Dat zijn hele hete wedstrijden. Daar hebben we er in Europa al een paar van gespeeld. De jongens zijn het wat dat betreft wel gewend. Het is in Nederland wel speciaal, maar volgens mij is het nog steeds elf tegen elf op een groen veld. We moeten het niet groter maken dan het is.''



Bosz is complimenteus over zijn Utrechtse collega Erik ten Hag: ''Ze spelen in een ander systeem en ploegen raken daarvan in de war. We moeten doen wat we met Ajax altijd doen en dat heel goed doen, want FC Utrecht is een goede ploeg. Het gegeven dat zij tien keer op rij niet verloren hebben, zegt veel.''