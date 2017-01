Hake slachtoffert Bijen voor derby FC Twente met Heracles

Verdediger Peet Bijen zakte volledig door het ijs in de uitwedstrijd tegen Vitesse (3-1 nederlaag). Trainer René Hake grijpt in en verwijst de mandekker naar de bank voor het thuisduel met Heracles Almelo. Joachim Andersen vormt samen met Stefan Thesker het hart van de defensie.

''Peet Bijen heeft het voor de winterstop goed gedaan, maar de laatste wedstrijden is hij ongelukkig geweest. Daarom vind ik deze keuze gerechtvaardigd'', stelt de oefenmeester uit Drenthe op de website van zijn werkgever.



Tegenstander en aartsrivaal Heracles Almelo verloor ook. FC Groningen verliet het Polman Stadion met een ruime zege (1-4): ''Dan staan er in ieder geval twee ploegen op het veld die revanche willen nemen. Heracles is een strijdvaardige ploeg en zal getergd zijn, dat moeten wij vrijdag ook zijn.''



''We hebben begin deze week de wedstrijd tegen Vitesse geëvalueerd. Het stond de spelers ook niet aan wat er tegen Vitesse gebeurd is, maar daarna moet je snel de kop omzetten en het in de volgende wedstrijd wel laten zien, die volgt gelukkig heel snel'', zo besluit Hake.