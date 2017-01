Ook Hoesen verlaat FC Groningen voor Amerikaanse competitie

Manager technische zaken Peter Jeltema wil de op handen zijnde transfer nog niet bevestigen: "Wij hebben Danny toestemming gegeven zich te oriënteren op een andere club", vertelt de bestuurder in een reactie aan de regionale zender.



Hoesen is de vierde speler in een jaar tijd die FC Groningen verruilt voor de Major League Soccer. Johan Kappelhof, Michael de Leeuw (Chicago Fire) en Albert Rusnák (Real Salt Lake) gingen de oud-Ajacied voor.