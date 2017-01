AZ'er Vlaar blijft kwakkelen: ''Elke keer is er weer tegenslag''

''Elke keer dat Ron terug op het veld komt is er weer tegenslag'', verzucht John van den Brom in een onderhoud met Noord-Holland Sport. ''We moeten wachten hoe lang het gaat duren. Ik heb er geen zicht op. Hij ligt nu wel weer op schema qua herstel.''



De keuzeheer van de subtopper kan wél weer beschikken over Rens van Eijden en Jop van der Linden: ''Dinsdag hebben we nog een wedstrijd gespeeld (tegen Almere City FC, red.). Zij hebben een uur gevoetbald. Dat is goed nieuws voor hen en voor de ploeg. Er komen veel wedstrijden aan. Hiermee houden we het niveau van de groep op peil in de mooie en drukke fase die we ingaan.''