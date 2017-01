Heerenveen gevaarlijke tegenstander voor energiek PSV

Cocu weet als geen ander wat er mogelijk is, want sinds hij trainer is van PSV haalde zijn club ná de winterstop meer punten dan ervoor. En bovendien is PSV het nieuwe jaar in ieder geval lekker gestart door in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (2-0) de drie noodzakelijke punten te pakken. Zo vanzelfsprekend als dat lijkt, is dat dit seizoen niet, want gek genoeg maakte PSV pas voor de tweede keer deze competitie meer dan één doelpunt in een thuisduel. En voor de winterstop verloor PSV al negen punten in haar thuiswedstrijden, evenveel als in de zeventien thuiswedstrijden van 2015/16.



Met Marco van Ginkel in de gelederen lijkt alles anders te zijn. In zijn eerste wedstrijd na zijn rentree in PSV-shirt schoot hij vaker op doel (7), gaf meer passes (79) en was vaker aan de bal (94) dan welke andere PSV-speler dan ook. En bovendien scoorde hij ook nog eens het openingsdoelpunt. Geen wonder dat spelers als Davy Pröpper, Anders Guardado en Luuk de Jong ineens een stuk energieker leken dan aan het einde van 2016.



Alleen … in Heerenveen heeft PSV een kwade tegenstander. Trainer Jürgen Streppel heeft blijkbaar zo’n sterke selectie, dat hij het zich kan permitteren om tegen ADO Den Haag het Noorse wondertalent Martin Ødegaard van Real Madrid 89 minuten op de bank te laten smoren. Verder manifesteert Heerenveen zich in uitwedstrijden dit seizoen goed en scoorde het buiten Friesland zelfs vaker dan in het eigen Abe Lenstra Stadion. Het resultaat is een ‘best of the rest’ positie: vierde met 32 punten dit seizoen, 5 punten minder dan PSV. Het was de hoogste winternotering van deze eeuw (de hoogste ooit was in december 1999, toen 2de) voor de Friezen.



De gevaren voor PSV zijn zondag legio. Reza Ghoochannejhad was tegen ADO in geweldige vorm en scoorde twee keer binnen 64 seconden, Arber Zeneli is nog steeds de Eredivisiespeler met de meeste dribbels en daarnaast is Heerenveen de club, die de meeste goals produceert van buiten het strafschopgebied (10) en het vaakst trefzeker is bij een directe vrije trap (3) . Alleen strafschoppen, dat lukt niet zo goed. Tegen ADO nam Sam Larsson ‘de moeder van alle lullige penalty’s’. Eerder had ook Mitchell te Vrede gemist. Twee missers op rij dus en dat terwijl Heerenveen alle 18 voorgaande strafschoppen wel tot een doelpunt promoveerde.



Tegen PSV hebben de Friezen ook een uitstekend record. De laatste drie wedstrijden tussen beide ploegen eindigden allemaal in 1-1. Daarvoor, in april 2015, won PSV in Eindhoven met 4-1.



Zondag 22 januari; 16.45 uur:



PSV-sc Heerenveen



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst PSV 50%, gelijkspel 30%, winst sc Heerenveen 20%.



- sc Heerenveen verloor alleen van Ajax meer uitduels in de Eredivisie dan van PSV (W4, G5, V15).



- PSV wist zeven van de laatste acht Eredivisieduels met Heerenveen niet te winnen (G4, V3) en incasseerde in al deze zeven ontmoetingen het openingsdoelpunt.



- Heerenveen heeft tegen geen andere club een langere lopende reeks Eredivisieduels waarin het tot scoren kwam dan tegen PSV (nu 14 op rij, gelijk met Willem II).



- PSV is momenteel langer ongeslagen in de Eredivisie dan elke andere huidige club (W6, G6).



- De Eindhovenaren hadden alleen in 2006/07 (6) minder tegentreffers na achttien speelronden dan dit seizoen (8 - ook 8 in 1977/78).



- Luuk de Jong maakte tegen geen team meer Eredivisiedoelpunten dan tegen Heerenveen (8 – gelijk met AZ).



- Andrés Guardado won tot nu toe 49 van zijn eerste 65 Eredivisiewedstrijden (G11, V5).



- Marco van Ginkel, die op negen treffers in veertien Eredivisieduels voor PSV staat, kan de eerste middenvelder ooit worden met tien goals uit zijn eerste vijftien optredens voor de Eindhovenaren.



- Heerenveen won negen van de laatste vijftien Eredivisiewedstrijden (G3, V3) en pakte over deze periode meer punten dan PSV (30 om 28).



- Reza Ghoochannejhad (6 goals, 2 assists) of Sam Larsson (4 goals, 4 assists) verzorgden bij dertien van de laatste zeventien Heerenveen-treffers in de Eredivisie de goal of assist.



