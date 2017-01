Excelsior favoriet voor cruciale degradatiewedstrijd

In Deventer zullen de gedachten meer dan eens afdwalen naar 1 oktober 2016. Op die dag versloeg een ontketend Go Ahead Eagles Excelsior met 3-0 en speelden de Deventenaren misschien wel hun beste wedstrijd van dit seizoen. De kaarten lijken nu anders geschud te zijn. Go Ahead Eagles verloor vijf van haar laatste zes wedstrijden en wist buitenshuis pas twee punten te pakken. Toch is een resultaat absoluut nodig voor Kowet. Het gat naar de concurrentie is nu nog relatief klein. Dat moet zo blijven, als de formatie van Hans de Koning handhaving wil realiseren.



Thuisploeg Excelsior heeft na achttien speelrondes zestien punten en niemand zal daarover klagen in Kralingen. Het doel is handhaving en met de huidige vijftiende plaats is Excelsior gewoonweg veilig. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles is echter meer dan cruciaal. In de wetenschap dat in een ieder geval een concurrent punten gaat pakken dit weekend (nummer 14 ADO ontvangt op zaterdag nummer 16 PEC), zou een nederlaag tegen de hekkensluiter Excelsior in regelrecht degradatiegevaar brengen. De druk staat op de ketel in Woudestein, maar dat lijkt gelijk het enige wat een overwinning in de weg kan staan.



Zondag 22 januari; 14.30 uur:



Excelsior-Go Ahead Eagles



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Excelsior 40%, gelijkspel 35%, winst Go Ahead Eagles 25%



- Go Ahead Eagles won meer uitduels in de Eredivisie met Excelsior dan met elk ander team (W7, G2, V4).



- Go Ahead scoorde in twaalf van de dertien uitwedstrijden tegen Excelsior in de Eredivisie en was in totaal 22 keer trefzeker uit bij de Kralingers (tegenover 13 doelpunten van Excelsior).



- Excelsior verloor in alle competities slechts één van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen Go Ahead Eagles (W9, G3): een 1-6 nederlaag op 2 november 2012.



- Excelsior wacht momenteel langer op een clean sheet dan elk ander Eredivisieteam (16 duels).



- De Kralingers kwamen in negen van de laatste vijftien thuisduels in de competitie minstens twee keer tot scoren.



- Nigel Hasselbaink maakte zijn competitiedebuut in 2010 tijdens Go Ahead – Excelsior voor de Eagles en kan voor het eerst tegen zijn debuutclub spelen, waar hij in dertien duels tweemaal scoorde.



- Sinds Go Ahead Eagles thuis met 3-0 van Excelsior won op 1 oktober scoorde de ploeg nog maar zes keer in tien Eredivisiewedstrijden.



- In Eredivisiewedstrijden van Go Ahead Eagles werden dit seizoen meer strafschoppen gegeven dan bij elk ander team (11, waarvan 5 voor de Deventenaren).



- Jarchinio Antonia maakte vier van de laatste vijf competitiedoelpunten van Go Ahead Eagles.



- Leon de Kogel (13 wedstrijden) wacht nog op zijn eerste Eredivisiedoelpunt van het seizoen, terwijl hij in zijn zes Jupiler League-duels daarvoor nog zeven keer doel trof.



