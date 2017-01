Angstgegner moet gat tussen Feyenoord en Ajax vergroten

Ajax komt ongetwijfeld met het zweet in handen en op andere lichaamsdelen naar de Domstad. Want Utrecht-uit, dat is een wedstrijd waarin Ajax bijna ieder seizoen de mist in gaat. Sterker nog, de laatste zege van Ajax in Utrecht dateert van bijna acht jaar geleden. Op 1 maart 2009 werd het 0-2 met Gregory van der Wiel en Jan Vertonghen als doelpuntenmakers. Daarna volgde een reeks van zeven wedstrijden op rij, waarin de Amsterdammers niet meer konden winnen: 2-0, 3-0, 6-4, 0-0, 1-1, 1-1 en – vorig seizoen – een 1-0 winst voor FC Utrecht.. FC Utrecht in de Galgenwaard, een grotere angstgegner heeft Ajax niet.



Ajax had het bij PEC Zwolle afgelopen zondag veel lastiger dan verwacht. De man van de wedstrijd moet nog volwassen worden. Justin Kluivert debuteerde op een leeftijd van 17 jaar en 255 dagen en was daarmee 167 dagen jonger dan zijn vader Patrick tijdens diens 1e Eredivisiewedstrijd in augustus 1994. Spelend vanaf links begon hij als invaller aan zes dribbels en die waren – zo berekende sportdatabureau Opta – ook allemaal succesvol. Kluivert junior werd daarmee direct al de derde Eredivisiespeler die het lukte om met die zes dribbels steeds weer zijn tegenstander voorbij te komen. Veel jonge Ajax-debutanten (waaronder zijn vader) scoorden bij hun debuut. Maar deze statistiek is misschien nog wel bijzonderder.



Bij FC Utrecht was Kristoffer Peterson de grote man. De 22-jarige Zweed – bijgenaamd “Koffie” – speelde dit seizoen alleen 2 minuten in de openingswedstrijd tegen PSV en kreeg op Spangen opnieuw een kans van trainer Erik ten Hag. Het resultaat was een briljante goal voor de speler, die vorig jaar was uitgeleend aan Roda JC en in de rest van dit seizoen eigenlijk het liefst elders speelminuten wil maken. Peterson scoorde na een assist van Sébastien Haller, die nu in 68 Eredivisieduels voor FC Utrecht direct betrokken was bij 50 treffers (37 goals en 13 assists). Precies 13 van die 37 goals zijn benutte strafschoppen en dat is een evenaring van clubrecordhouder Ton de Kruijk.



De man die zaterdagavond voor Peterson het veld moest verlaten, Richairo Zivkovic, verheugt zich als geen ander op de wedstrijd van zondag. Zivkovic werd de eerste speler in de historie van het Nederlandse voetbal die voor vier verschillende clubs in de Eredivisie heeft gespeeld (FC Groningen, Ajax, Willem II en FC Utrecht) en wil tegen Ajax graag laten zien dat de Amsterdammers een fout hebben gemaakt om hem te laten gaan. Dit seizoen scoorde hij al vier keer en is tweede op de Utrechtse doelpuntenlijst achter clubtopscorer Haller (9 goals).



- FC Utrecht won veertien van de 46 thuiswedstrijden tegen Ajax in de Eredivisie (G12, V20) en verloor sinds maart 2009 (0-2 verlies) geen thuiswedstrijd meer van Ajax in de Eredivisie.



- Alleen tegen FC Utrecht wist Ajax zijn zeven meest recente uitwedstrijden in de Eredivisie niet te winnen (G3, V4).



- Ajax stond in de laatste vier uitwedstrijden tegen FC Utrecht in totaal slechts drie minuten op achterstand, maar hield aan deze wedstrijden slechts drie punten over (G3, V1).



- FC Utrecht is tien Eredivisiewedstrijden ongeslagen (W6, G4) en veroverde in die periode meer punten (22) dan elke andere ploeg, gevolgd door Feyenoord en Ajax (21).



- Als FC Utrecht tegen Ajax niet verliest, zet het de één-na-langste ongeslagen reeks in de clubhistorie neer, alleen in 1991 was de club ooit meer dan tien Eredivisieduels op rij ongeslagen (13).



- Sébastien Haller is bij een doelpunt tegen Ajax de eerste speler die dit Eredivisieseizoen trefzeker is tegen alle teams uit de traditionele top-3, iets dat vorig seizoen alleen Christian Santos lukte.



- Ajax kreeg in de eerste achttien wedstrijden slechts veertien doelpunten tegen, deze eeuw had de club slechts één keer minder tegentreffers op dit punt in de competitie (vorig seizoen, 11).



- Zowel Richairo Zivkovic (493 minuten zonder goal) als Kasper Dolberg (424 minuten) kwamen sinds 20 november niet meer tot scoren in competitieverband.



- Van alle spelers met minstens 500 speelminuten heeft Anwar El Ghazi de meeste succesvolle dribbels per wedstrijd (4,4 per 90 minuten) dit Eredivisieseizoen.



- Hakim Ziyech maakte vijf van zijn zeven Eredivisiedoelpunten van binnen de zestien (71%), terwijl slechts 21 procent van zijn doelpogingen van binnen het strafschopgebied waren dit seizoen.



