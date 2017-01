UPDATE: Van den Brom ontkent vertrek naar Maccabi: '''Niets van waar"

In de Israëlische media gaat het nieuws de rondte dat onze landgenoot uiterlijk zaterdag wordt vastgelegd als nieuwe trainer van de topclub. Raphael Gellar, vooraanstaand journalist van de BBC, meldde het nieuws donderdagavond ook.





All indications point to the fact that John van den Brom will be named Maccabi Tel Aviv manager within the next 48 hours. — Raphael Gellar (@Raphael_Gellar) 19 januari 2017

Vorige week werd reeds bekend dat AZ overweegt het aflopende contract van Van den Brom in Alkmaar niet te verlengen. Een officiële reactie kwam daar niet op. Maccabi Tel Aviv is op zoek naar een nieuwe trainer nadat Shota Arveladze op 5 januari uit zijn functie werd ontheven.De Georgiër werd afgerekend op een tegenvallende eerste seizoenshelft. Zo bedraagt de huidige achterstand op koploper Hapoel Be'er Sheva al acht punten. Technisch directeur Jordi Cruijff van Maccabi zou bij zijn zoektocht naar een opvolger opnieuw in Nederland zijn uitgekomen.Vorig jaar stelde hij Peter Bosz aan als nieuwe trainer. De huidige trainer van Ajax vertrok daardoor halverwege het seizoen bij Vitesse. Afgelopen zomer leverde hij zijn contract in en werd Arveladze aangesteld. Nu vult assistent-trainer Albert Capellas, die eerder bij FC Barcelona en Vitesse werkte, op interim-basis de post van hoofdtrainer in.Navraag bij John van den Brom wijst uit dat de geruchten vanuit Israël niet kloppen. "Niets van waar", meldde de oefenmeester van AZ kort in een reactie tegenover