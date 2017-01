'Borussia Dortmund overweegt miljoenenbod op Dolberg'

Dat meldt het Duitse boulevardblad Bild. De Deense international moet de vervanger worden van Adrián Ramos. De 30-jarige Colombiaanse staat op het punt te verkassen naar het Chinese Chongqing Lifan, dat hem tot het einde van het seizoen bij Granada CF wil stallen.





*** BILDplus Inhalt *** Zwei Talente im Blick - Kriegt Tuchel noch ein Sturm-Juwel? https://t.co/hxLPWPV8GJ #BVB — BILD BVB (@BILD_bvb) 19 januari 2017

De transfersom van elf miljoen euro zou met wat extra miljoenen besteed moeten worden aan een aanvaller. Dolberg zou één van de talenten zijn, die als opvolger in beeld is. De andere is Kylian Mbappé, de 18-jarige aanvaller van AS Monaco. De Franse jeugdinternational, die al twaalf duels in de Ligue 1 speelde, is ook geen goedkope jongen.