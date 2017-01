Mevrouw Marquinhos nipt aan kokosnoot

We zijn jaloers op Carol Cabrino. Terwijl de temperaturen in Nederland deze dagen nauwelijks boven de nul uitkomen, schijnt de zon in Brazilië volop.

De vrouw van international Marquinhos maakt er volop gebruik. Wandelend over het witte zand, poserend met een vriendin of nippend aan een kokosnoot. Er zijn mindere momenten te bedenken.



Of ze zich inmiddels weer in Parijs, waar manlief de clubkleuren van Paris Saint-Germain verdedigt, heeft gevoegd, is onbekend.





