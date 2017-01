Voorstellen shoot-outs, tijdstraffen en de selfpass krijgen steun van Adriaanse

Co Adriaanse en Jacques Brinkman zijn daar in elk geval voorstander van. Dat lieten de heren donderdag horen tegenover de NOS. De voormalig voetbaltrainer en hockeycoach reageerden daarmee op hersenspinselen van Marco van Basten, die in dienst van de FIFA nadenkt over aanpassingen op het voetbalveld.







Al valt het afschaffen van buitenspel niet goed bij Adriaanse. "Dat zou zeer ingrijpende gevolgen hebben voor tactieken. Pressievoetbal spelen op de helft van de tegenstander kan dan niet meer bijvoorbeeld. Want dan blijven er in je rug één of twee mensen vrijstaan en als die de bal krijgen, lopen ze zo door naar het doel."



Shoot-outs



Shoot-outs noemt hij een goed alternatief voor de strafschoppenserie. "Want iedereen kan een penalty nemen. Maar voor een shoot-out moet je behendig zijn. Dus alle keepers vallen al af. En de meeste verdedigers zijn te houterig en te statisch en ook niet gewend om een keeper te passeren. Dus dan hou je alleen de handige dribbelaars over en kom je bij aanvallers terecht."







Het idee van Van Basten om in de laatste tien minuten de klok stil te zetten bij elk oponthoud, gaat Adriaanse niet ver genoeg. "Ik zou de hele wedstrijd zuivere speeltijd willen aanhouden. Gewoon de chronometer indrukken zodra het spel dood is. De scheidsrechter wordt op de hoogte gehouden, maar vooral ook het publiek. Verlengingen zie je nu niet eens op het scorebord. Dat is heel gek. Want het verhoogt de spanning."



Tijdstraffen



Bij het invoeren tijdstraffen in plaats van gele kaarten plaatst de oud-coach van Willem II, Ajax, AZ en FC Twente een kleine kanttekening. "In wintertijd is dat wel een beetje lastig." Maar ook positief. "Bij een gele kaart profiteert niet de tegenstander, maar de tegenstander van een week later. Dat is oneerlijk. Bij een tijdstraf heb je toch even het voordeel van een mannetje meer of het nadeel van een mannetje minder. Het team moet zich aanpassen en de coach moet erover nadenken. Best een aardig idee dus."



Onbeperkt wisselen ziet hij niet zo zitten, maar voor meer wissels dan de huidige drie per wedstrijd wil hij zich wel hard maken. "Zeker in een verlenging."



Selfpass



Een idee dat Adriaanse, en ook Brinkman, positief omgrijpen, komt rechtstreeks uit het hockey: de selfpass. Van Basten heeft zich nog niet uitgelaten over de vrije trap of hoekschop die je op jezelf mag nemen. "Het is voetbal en als de bal uit is, moet je 'm plotseling in je handen nemen! Heel gek", zegt Adriaanse.







"Als je 'm mag trappen of zelf indribbelen, versnelt dat het spel. Bovendien kun je met een trap veel verder komen en ontstaat er eerder een kans dan bij een ingooi. Dat geldt ook voor het zelf mogen doordribbelen als er een overtreding tegen jou is gemaakt. Een simpele maatregel die heel makkelijk in het voetbal is toe te passen en ook heel goed werkt, denk ik."