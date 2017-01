'West Ham wil verdedigingsmaatje Van Dijk halen'

Dat meldt Sky Sports. De Portugese international zou voor acht miljoen pond (bijna negen miljoen euro) de overstap naar de Hammers moeten maken. De 33-jarige centrale verdediger speelt al sinds 2010 voor Southampton, waar hij dit seizoen een blok vormt met Virgil van Dijk.





West Ham poised to sign Jose Fonte from Southampton: https://t.co/NUkLedAb1Q pic.twitter.com/OP6wBRHNxQ — Sky Football (@SkyFootball) 20 januari 2017

Manager Claude Puel bevestigde donderdag in een korte persmededeling dat hij rekening houdt met een vertrek van Fonte. "Hij heeft verschillende mogelijkheden. We zullen zien hoe de situatie zich de komende dagen zal ontwikkelen. Voorlopig traint hij gewoon met ons mee en toont hij de spirit die hij normaal ook laat zien. Jose is wat dat betreft een echte professional."