Perez verklaart doelpuntendroogte: 'We hebben steeds minder goede aanvallers'

Tijdens de eerste achttien speeldagen vielen er in de 162 gespeelde duels pas 441 doelpunten. Een gemiddelde van 2,72 per wedstrijd. Sinds de oprichting van de Eredivisie in 1956 lag het moyenne in slechts zes seizoenen nog lager. Kenneth Perez, oud-speler van AZ, PSV en Ajax, is er niet verbaasd over.



"Vandaag de dag wordt er met meer mensen achter de bal verdedigd", vertelt de voormalige Deense international tegenover AD Sportwereld. "De gedachten van clubs zijn veranderd. Het is behoudender, maar daar is niks mis mee. Daar komt bij dat we steeds minder goede aanvallers hebben. Als je kijkt naar het lijstje topscorers van de laatste seizoenen, dan is alleen Bas Dost in het buitenland geslaagd."



Mislukte buitenlandse avontuur



"De anderen hebben niet kunnen waarmaken wat er van hen werd verwacht. Luuk de Jong is daar een mooi voorbeeld van. Na zijn mislukte buitenlandse avontuur schoot hij er hier wel weer een hoop in." Natuurlijk, de Eredivisie is pas net over de helft heen. De cijfers kunnen nog veranderen. Perez verwacht dat in ieder geval wel.



"Teams moeten in die fase vaker hun gewenste speelstijl loslaten, omdat de prijzen worden verdeeld", vervolgt de huidige analyticus van FOX Sports. "Als je niet wilt degraderen of per se kampioen wil worden, moet er worden afgestapt van een behoudende tactiek. Ik verwacht nog wel meer doelpunten."