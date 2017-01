Video: Brandt gaat battle aan met freestylekampioen

Tijdens het trainingskamp in Florida, Verenigde Staten vorige week gingen de twee een battle in. Wie heeft de mooiste tricks en skills in huis? Het levert een mooi filmpje op.



Bayer 04 Leverkusen hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Hertha BSC Berlin. Of Brandt dan weer zijn goocheldoos tevoorschijn haalt, kunnen we dan zien.