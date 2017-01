De Jong: "Stond ik te schreeuwen 'Stelletje dooie lullen', schitterend"

"Ik zag afgelopen week op tv (zie filmpje hieronder, red.) één van mijn spelers vertellen dat de sfeer zo goed was onder Henk de Jong. Daar hadden ze een shot achteraan geplakt waarop ik over het veld stond te schreeuwen. ’Stelletje dooie lullen!’ Schitterend. We zijn er weer, dacht ik toen", vertelt De Jong tegenover De Telegraaf.







Na een halfjaar liet hij de commerciële afdeling van FC Groningen weer achter zich. "Dat heb ik gemist. Lekker foeteren op spelers, ze achter de broek aanzitten." Na sc Cambuur werkt De Jong opnieuw voor een club van het volk. "Een mooie club, met goed volk. Daar hou ik van."



Jan Vreman



"Jan Vreman had het hier fantastisch voor elkaar, merk ik. Hoe ze hier werken, is keurig netjes. Daar bouwen we op voort, al speel ik weer een ander type voetbal. Het is heerlijk werken. De jongens geven gas vanaf het eerste moment, denken mee."



Zijn debuut in Eindhoven (2-1 verlies, red.) vorige week vrijdag eindigde in een kater. Na een dikke tien minuten stond De Jong al met 2-0 achter. Het werd nog 2-1. "Ik schrok er zelf van. Gelukkig herpakten we ons. Tegen FC Den Bosch moet het vrijdagavond anders. Er zijn al 8.500 kaarten verkocht. Prachtig. We kunnen alleen nog voor een periodetitel gaan. Daarvoor moeten we er met zijn allen weer een beetje schwung aan geven."