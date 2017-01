Ajax-clubicoon Ger van Mourik (85) overleden

Hij speelde 277 duels voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Zijn laatste wedstrijd dateert van 30 juni 1963. Ruim 13 jaar eerder, op 3 juni 1950, maakte Van Mourik zijn debuut in Ajax 1. De wedstrijd tegen Enschedese Boys werd met 2-0 gewonnen.



In de seizoenen die daarop volgde werd de rechtsback steeds meer een vaste waarde in het team van de Amsterdammers. In 1957 en 1960 werd Van Mourik landskampioen met Ajax. Hij was nooit geblesseerd en een echte verdediger. Getuige ook zijn doelpuntenproductie voor Ajax: één.





Triest bericht op deze vrijdagmorgen. Ger van Mourik (85) overleden: 20 januari 2017

"Hij dronk nooit en rookte bijna nooit", schrijft Ajax op de clubsite. "Hij vond het belangrijk dat hij er elke zondag stond voor het team, voor de club." Op het veld was een van zijn sterke punten de lange bal. Met één haal kon hij het spel snel naar het andere doel verplaatsen.Daarnaast was Van Mourik een goede kopper, en had hij een fantastische tackle. Met die tackle kon hij het een en ander compenseren. "Ik was niet de snelste, ik speelde niet graag tegen snelle linksbuitens." Liever speelde hij tegen Coen Moulijn. "Moulijn zocht z’n tegenstander op. Hij ging het duel aan. Dan heb je gelijke kansen. Coen was de beste", vertelde Van Mourik wel eens.