Vitessenaar Baker ziet schorsing in beroep gehalveerd worden

Dat is de wedstrijd van zaterdagavond bij FC Groningen. De KNVB bracht zijn schorsing in beroep terug tot één wedstrijd plus één duel voorwaardelijk. In de kwartfinale van de KNVB beker tegen Feyenoord is de huurling van Chelsea er daarna weer bij.



De tuchtcommissie van de KNVB wilde Baker aanvankelijk een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, opleggen. Zondag kreeg de 21-jarige Brit in de 81e minuut de rode kaart in het duel met FC Twente. Hij trapte de wegsprintende Dejan Trajkovski neer.





Uitspraak in zaak @lew_baker: 2 duels waarvan 1 voorwaardelijk, middenvelder mist dus alleen FC Groningen #Vitesse #KNVB pic.twitter.com/1z4IJ98Klk — Vitesse (@MijnVitesse) 20 januari 2017

Vitesse vond die straf te hoog en ging in beroep. Donderdagavond diende de zaak in Zeist, vrijdagochtend volgde voor de Arnhemse club het positieve uitsluitsel.