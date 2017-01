Aubameyang: “Dan is het mogelijk dat ik in juni vertrek”

“Ik zal nooit naar Bayern gaan”, zegt de Gabonees, die momenteel met zijn land uitkomt op de Afrika Cup, tegenover BILD. “Dat kan ik de Dortmund-fans niet aandoen. Wat ze me ook bieden, ik zeg nee.” De afgelopen jaren verruilden Mario Götze, Robert Lewandowski en Mats Hummels Dortmund voor München.



“Niemand kan de toekomst voorspellen”, vervolgt hij. “Ik heb het naar mijn zin bij Dortmund, maar ik kan niet zeggen of ik nog twee, vijf of tien jaar blijf. Als een club een akkoord sluit met de Dortmund, is het mogelijk dat ik in juni al vertrek. Ik wil eerlijk zijn, sommige spelers hebben ambities. Daarom vertrekken ze, omdat ze ook iets anders willen ervaren”