Groenendijk: "Ajax kan zomaar schade oplopen in Utrecht"

"Een gelijkspel of verliezen. Dat zou me niet verbazen", vertelt Groenendijk tegenover ELF Voetbal. "Ik verwacht in elk geval een heel moeilijke wedstrijd voor Ajax. Zoals ze dat traditioneel meemaken in de Galgenwaard. FC Utrecht zal waarschijnlijk de grens opzoeken en Ajax fysiek bestrijden."



Opgeklopt

De oefenmeester, die ook FC Den Bosch en Willem II onder zijn hoede had, verwacht een beladen wedstrijd. "Waarin de sfeer optimaal is. Elk jaar wordt het opgeklopt als Ajax op bezoek komt. Ik heb de wedstrijd zelf ook drie keer gespeeld. Dan weet ik dat het daar deze dagen nergens anders over gaat. FC Utrecht kan op die dag altijd net even iets meer dan gemiddeld. En FC Utrecht is ook in een goede vorm."



Winteraankoop Wout Brama verwacht hij opnieuw in de basis. "Het zal voor hem niet meevallen om Rico Strieder te vervangen in die rol. Strieder is een hele belangrijke speler geworden voor FC Utrecht. In het begin vond ik dat hij nog teveel terugspeelde en breed, maar hij is echt steeds belangrijker geworden. Uitstekend voor de balans. Die spelers noemen ze vaak het cement tussen de linies."



"Ik ben ook benieuwd hoe Ajax met de speelwijze van FC Utrecht omgaat. Die tactiek zorgt altijd voor problemen. Tegenstanders gaan zich aanpassen, dat valt me op. Een systeem spelen wat ze nauwelijks getraind hebben. Je kunt niet verwachten dat het één, twee, drie staat. Belangrijk is juist dat een ploeg tegen FC Utrecht zijn eigen spel blijft spelen. Al verwacht ik dat Ajax dat wel blijft doen. Ze gaan toch altijd uit van eigen kracht en eigen kwaliteit."



Justin Kluivert

Groenendijk zou het niet verrassen als Justin Kluivert aan de aftrap verschijnt. "Dat zou zomaar kunnen, omdat hij zich bewezen heeft en lekker in zijn vel zit. Vaclav Cerny had het de laatste weken toch lastiger. Al ligt het er natuurlijk ook aan of Amin Younès weer fit is." Een voorkeur voor een winnaar heeft Groenendijk niet. "Bij beide clubs heb ik een gevoel. Het is altijd leuk om die wedstrijden te beleven."



Feyenoord kampioen

Feyenoord zou zomaar eens de grote winnaar van het weekend kunnen worden. "Ze spelen thuis tegen Willem II, normaal gesproken moet dat kunnen. Ik heb al gezegd dat Feyenoord kampioen wordt. Daar zie ik het hele seizoen dat ze op een missie zijn. Dat hebben ze vanaf de eerste minuut uitgesproken en is bewaard in de kleedkamer. Dat is ook het verschil met de andere ploegen. Feyenoord heeft honger naar de Coolsingel. Ik zie dat dit jaar wel gebeuren."



Verlies van de Rotterdammers dit weekend zou niet eens fataal zijn. "Feyenoord heeft een behoorlijke buffer opgebouwd. Ze zijn stabiel, hebben ervaring. Bij Roda JC zondag speelden ze niet groots. Ze bleven wel constant geloven in een goed resultaat. Ze deden nooit gekke dingen en bleven hun eigen spel spelen. Die kansen zouden toch wel komen, dat wisten ze."



Groenendijk bekijkt FC Utrecht - Ajax zondag om 12.30 uur voor de televisie. "Voor FOX Sports ben ik zaterdag bij AZ - Sparta Rotterdam. Een dag later neem ik lekker plaats op de bank."