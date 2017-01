NEC hoopt weer op Grot tegen defensief Roda JC

Bij NEC zijn alle ogen gericht op Jay-Roy Grot. De achttienjarige Arnhemmer debuteerde pas dit seizoen in het eerste elftal van de club, maar is nu al samen met Kevin Mayi en verdediger Dario Dumic clubtopscorer met vier goals. Op bezoek bij Wllem II maakte Grot de enige treffer van de wedstrijd, waardoor NEC opgerukt is naar de tiende positie van de Eredivisie. Het linkerrijtje lonkt, maar dan moet het wel het stugge Roda JC verslaan.



En dat is dit seizoen niet makkelijk gebleken. De Limburgers speelden dit seizoen tien wedstrijden gelijk en lijken vooral tegen ploegen uit het rechterrijtje bedreven in het houden van de nul. Toch staat Roda JC slechts zeventiende in de Eredivisie en dat is vooral te wijten aan de matige productie van goals. Roda kwam in twaalf van zijn achttien Eredivisiewedstrijden niet tot scoren en heeft tot nu toe vaker gelijkgespeeld dan het doelpunten heeft gemaakt (10 remises tegenover acht goals). Ook in de thuiswedstrijd tegen NEC scoorde de formatie van Yannis Anastiasiou niet: op 1 oktober werd het 0-1.



Zondag 22 januari; 14.30 uur:



NEC-Roda JC



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Roda JC won van geen team meer uitduels in de Eredivisie dan van N.E.C. (W12, G9, V12 – ook 12 uitzeges op Willem II).



- N.E.C. boekte slechts twee zeges in de laatste dertien thuisduels met Roda in de Eredivisie (G5, V6).



- De Nijmegenaren wonnen eerder dit seizoen in Kerkrade (0-1), maar wisten slechts één keer eerder beide ontmoetingen met Roda JC in één Eredivisieseizoen te winnen (1975/76).



- N.E.C. won afgelopen week bij Willem II (0-1), maar het is meer dan een jaar geleden dat de ploeg twee competitiewedstrijden op rij wist te winnen (17 januari 2016 tegen Willem II).



- N.E.C. zag dit seizoen minder verschillende spelers scoren (6, exclusief eigen goals) dan Roda JC (7), maar alle zes trefzekere N.E.C.-spelers maakten minimaal net zoveel doelpunten als de clubtopscorer van Roda (Adil Auassar met 2 goals).



- Jordan Larsson kwam afgelopen week tegen Willem II in 31 minuten nog niet tot een schot – zijn vader Hendrik had 869 minuten nodig om zijn eerste Eredivisiegoal te scoren (14 uur en 29 minuten).



- Roda JC is de 28e ploeg in de Eredivisiehistorie met maximaal één zege na achttien speelronden, maar pakte dankzij tien remises meer punten dan alle 27 voorgangers (13 punten).



- Roda JC kwam in 67 procent van de competitieduels niet tot scoren dit seizoen (12 van de 18) - op dit moment een hoger percentage dan het Eredivisierecord over een heel seizoen (65% van FC Volendam in 1971/72).



- Van de laatste veertig schoten van Roda JC in de Eredivisie waren er slechts zeven op doel en werd er niet één benut.



- Yannis Anastasiou scoorde als speler in zijn eerste achttien Eredivisieduels voor Roda JC elf goals – als trainer zag hij Roda JC in zijn eerste achttien wedstrijden slechts acht keer scoren.



