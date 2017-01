Lof voor Toornstra: "Kijkt om zich heen en bewaakt balans"

“Het is een rare situatie nu Karim El Ahmadi op de Afrika Cup actief is”, zegt de oefenmeester op de persconferentie. "Je bent een speler kwijt en je hoopt dat hij snel terug is. Je gunt hem daarentegen ook het beste met zijn land.”



“Voor Tonny Vilhena is zijn nieuwe rol even wennen”, vervolgt Van Bronckhorst. “Deze positie is iets minder aanvallend ingesteld als de positie waar hij eerst op speelde. Dat Jens Toornstra nu ook op het middenveld speelt, is ook belangrijk. Hij kijkt van nature om zich heen en bewaakt het balans. Toornsta kan de taken van Vilhena goed overnemen als hij uit positie is of als hij zich aanvallend inschakelt.”