Mourinho steunt Depay: "Hij is een fantastische professional"

José Mourinho heeft het opgenomen voor Memphis Depay. De Oranje-international rondde vrijdag zijn transfer nar Olympique Lyon af. In zijn laatste maanden in Engeland werd Depay meer gezien als een fashionicoon dan een hardwerkende voetballer. Iets waar trainer José Mourinho het niet mee eens is.

“Ik zou kunnen vertellen waarom hij hier niet geslaagd is, maar ik vind dat hij het verdient dat ik zeg dat hij een fantastische professional was”, zegt Mourinho op zijn wekelijkse praatje met de pers. “Als iemand denkt dat hij niet hard werkte en geen goede prof was, heeft diegene een totaal verkeerd beeld van Memphis.”



“Als iemand een foto van Memphis neemt met een geweldige auto of een bepaald kledingstuk, zorgt dat voor een bepaald imago”, vervolgt hij. “Maar dat imago klopt totaal niet. We hebben het over een fantastische prof die richting iedereen veel respect getoond heeft, en heel hard heeft gewerkt om zijn kans te krijgen. Hij was gefrustreerd doordat hij die kans niet kreeg, maar ik kan alleen maar positief over hem zijn.”