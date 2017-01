FC Barcelona-speler Rakitic maakt zich zorgen over reserverol

Ivan Rakitic heeft het lastig bij FC Barcelona. De Kroaat kwam vorig jaar bijna alle wedstrijden van de Spaanse topclub in actie, maar moet het dit seizoen regelmatig doen met een plek op de reservebank. Door zijn situatie in Barcelona werd hij zelfs in verband gebracht met een transfer. De speler lijkt zelf niet op een transfer te hopen.

"Ik hoop dat ik hier voor vele jaren kan blijven", sprak Rakitic, na de bekerwedstrijd tegen Real Sociedad (0-1), tegenover Spaanse media. "Ik wil mijn contract bij Barcelona verlengen. Ik maak me wel zorgen, want ik wil altijd spelen. Maar ik heb absoluut vertrouwen in de coach. Ik moet hard werken om speelminuten te maken, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt."