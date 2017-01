Bosz: "Ga niet zeggen dat El Ghazi niet meer weg mag"

Peter Bosz lijkt komende zondag gewoon te kunnen beschikken over Anwar El Ghazi. De aanvaller, die in het verleden ook voor het Nederlands elftal speelde, wordt al weken gelinkt aan een transfer naar Lille, maar tot een akkoord kwam het nog niet.

"Anwar heeft goed gespeeld tegen PEC Zwolle", zegt Bosz op de wekelijkse persconferentie. “We weten dat de belangstelling er is en het is afwachten hoe dat zich de komende dagen of weken ontwikkelt. Ik ga niet zeggen dat hij niet meer weg mag, maar als hij blijft is de kans wel kleiner dat we er nog iemand bij halen.”



“Vaclav (Cerny, red.) heeft vrijdag weer buiten getraind en we hebben met Justin (Kluivert, red.) er ook een optie bij”, vervolgt de oefenmeester. “Ik vind dat de club heel zorgvuldig moet kijken naar de invulling van die plek. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.”