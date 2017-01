ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Kasper Dolberg

Aflevering 20: Kasper Dolberg



Kasper Dolberg is één van de meest begeerde spelers in de Eredivisie. De getalenteerde spits van Ajax, eerder in verband gebracht met Manchester United, staat volgens Bild op het lijstje van Borussia Dortmund. Naar verluidt is twintig miljoen euro gereserveerd voor de Deense doelpuntenmaker.



Dolberg (19), met een contract tot 2021 in Amsterdam, staat op acht doelpunten in de Nederlandse competitie. Grote vraag is natuurlijk: is de Scandinavische spits klaar voor een grote buitenlandse competitie? Of is het beter om nog minstens twee jaar het shirt van Ajax te dragen?



Stelling: Dolberg moet nog minstens twee seizoenen bij Ajax blijven.