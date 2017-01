Van der Heijden: ''Denk dat Feyenoord volwassen ploeg heeft''

De koploper won vorige week met enige moeite van Roda JC Kerkrade: ''Het was denk ik een lastige wedstrijd. Roda JC speelt heel gegroepeerd, dichtbij hun doel, waardoor er weinig ruimte is. Maar al met al hebben wij terecht gewonnen. We hebben als team goed gedisciplineerd gespeeld en gewacht op de kansen die kwamen. Toen die kwamen zaten ze er ook in.''



Van der Heijden kijkt met vertrouwen uit naar het thuisduel met de Tilburgers: ''Ik denk dat wij een volwassen ploeg hebben die weet wat zo'n wedstrijd vraagt. We hebben goed getraind en we zijn er klaar voor. We spelen met veel vertrouwen, maar zorgen ook dat we scherp zijn.''