Zivkovic over 'Ajax-thuis': "Specialer dan normaal"

“Je merkt dat de wedstrijd wat specialer is dan normaal”, zegt hij tegenover NuSport. “Utrecht heeft deze wedstrijd de afgelopen acht jaar niet verloren in de Galgenwaard, dus dat proberen we zondag weer te doen. Op mijn Instagram schrijven Utrecht-supporters dat ik moet winnen zondag, terwijl Ajax-supporters juist zeggen dat ik niet mijn best doen en niet moet scoren.”