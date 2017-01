Klopp snapt plannen Van Basten niet: ''Maakt voetbal kapot''

''Ik had toch al het idee dat de meeste ploegen tegen ons speelden zonder de buitenspelregels'', zei Liverpool-manager Jürgen Klopp met enig cynisme tijdens zijn perspraatje. ''Nee, serieus, al deze veranderingen maken het voetbal kapot. Sommige mensen menen alles uit het voetbal te moeten persen, ook met de uitbreiding van het WK. Dáár zouden ze naar moeten kijken. Deze mensen houden niet genoeg van de toekomst van het voetbal. Het spel waar wij allemaal zo van houden, heeft deze veranderingen niet nodig.''



''Ik weet niet precies wat Van Basten aan het doen is. Of het een echt idee was, of iets waar hij over nadacht. Wat dan ook. Hij mag een ander spel uit gaan vinden, dat is geen probleem. Er zijn genoeg velden te vinden op de wereld, dus ga ergens anders, iets anders spelen'', aldus de verbaasde Klopp.