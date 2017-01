''Achteraf gezien had ik nog jaar moeten blijven bij Feyenoord''

Elvis Manu maakt het seizoen op huurbasis af bij degradatiekandidaat Go Ahead Eagles. De goedlachse aanvaller tekende in 2015 bij Brighton & Hove Albion, maar het avontuur in Engeland kende louter dieptepunten.

''Op dat moment stond ik er honderd procent achter. Ik ga gewoon voor het avontuur. Achteraf gezien had ik nog een jaar moeten blijven bij Feyenoord of misschien was de stap naar het buitenland te vroeg'', vertelt de eerlijke huurling in een reportage van RTV Rijnmond.



Manu vervolgt: ''Als je niet speelt is het een andere soort vibe om het zomaar te zeggen. Ik denk dat als je ergens voetbalt het niet uitmaakt waar je bent. Dan zit je gewoon lekker in je vel. Voetbal is het mooiste wat er is. Ik denk dat er geen enkele voetballer is die met een glimlach op de bank zit.''