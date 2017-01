Benitez heeft slecht nieuws voor aan Ajax verhuurde Krul

''Tim heeft speeltijd nodig bij een andere club, en natuurlijk speelminuten'', zei de Spaanse keuzeheer tegen het verzamelde journaille. ''We hebben hier al de beschikking over drie keepers (Karl Darlow, Rob Elliot en Matz Sels, red.), dus hier is nu geen plek.''



Krul moet André Onana voor zich dulden in Amsterdam. Laatstgenoemde nam het stokje over van Jasper Cillessen, die vorig jaar zomer naar Barcelona vertrok.