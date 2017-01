Boze Gourcuff fileert Van Basten: ''Het is ongelofelijke bullshit''

Liverpool-manager Jürgen Klopp ziet niets in de plannen van Marco van Basten om de buitenspelregel af te schaffen. Christian Gourcuff, oefenmeester van Stade Rennes, drukt zich nóg krachtiger uit in de richting van de nieuwbakken FIFA-medewerker.

''Het afschaffen van buitenspel is de grootste onzin die ik heb in lange tijd heb gelezen'', foetert de zeer ervaren trainer in de Franse media. Om er gelijk aan toe te voegen: ''Het is ongelofelijke ‘bullshit’. De collectieve ‘spirit’ in het voetbal zou verdwijnen. Wanneer je niet snapt hoe belangrijk dat is, dan begrijp je niks van voetbal.''