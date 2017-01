Ramselaar duimt voor FC Utrecht: ''Ajax heeft het altijd moeilijk''

''Ajax heeft het altijd moeilijk bij FC Utrecht. Ik kan me van de laatste jaren niet herinneren dat Ajax daar won. Dat is dé wedstrijd van het jaar voor FC Utrecht, dus ik verwacht daar wel wat van'', vertelt de jonge PSV'er aan Omroep Brabant.



PSV speelt zelf tegen sc Heerenveen, één van de verrassingen van dit seizoen: ''Alles is bij die ploeg wel op z'n plek gevallen. De spelers met creativiteit brengen wat extra's'', stelt Phillip Cocu. ''Naast Feyenoord en Ajax zijn het dit soort wedstrijden tegen ploegen als AZ en Heerenveen die in de buurt van een topper komen.''