Bombarda: "Feyenoord kampioen? Ik denk het niet, hoop het wel"

Voor Willem II maakte Mariano Bombarda 52 doelpunten in de competitie en het snelste doelpunt ooit in de Champions League. Voor Feyenoord was de nu 44-jarige Argentijn vier keer trefzeker. Zaterdagavond stuiten beide clubs in De Kuip op elkaar. "Feyenoord wint deze keer."

“ Met dit team mag Willem II absoluut niet in de problemen komen”

"Maar het zal geen 5-0 of 6-0 worden. Zover komt het niet", vertelt Bombarda tegenover ELF Voetbal. De Tilburgers wonnen eerder dit seizoen wel met 1-2 bij Ajax en klopten op 13 september 2014 ook Feyenoord op vreemde bodem met die cijfers. "Die wedstrijd bekeek ik vanaf de tribune. Ik kom nog regelmatig in De Kuip. Maar zo'n avond zal Willem II niet snel meer meemaken. Toen lukte alles een hele wedstrijd lang. Dat zie je niet vaak bij ploegen. Ze speelden echt goed, een dikverdiende zege."



Nicolai Jörgensen

"Dat zie ik nu niet gebeuren. Voor Feyenoord staat er veel op het spel, de druk wordt steeds groter, maar deze wedstrijd gaat het niet mis. Feyenoord heeft een hecht team en beschikt over een goede spits, Nicolai Jörgensen. Hij maakt veel belangrijke doelpunten. Daarnaast speelt Feyenoord thuis en dat geeft ze nog extra vleugels."



Al wil Bombarda wel een kleine voorwaarde aanstippen. "Ze staan nu vijf punten voor. Die luxe kende Feyenoord jarenlang niet. Maar het gevaar bestaat dat het te goed loopt. Makkelijk wordt het dan ook niet." De huidige koppositie verrast Der Bomber wel. "Voor aanvang van het seizoen kende ik Jörgensen niet. Daarnaast vroeg ik me af hoe het Feyenoord zou vergaan als het tegen zou zitten. Ook een jongen als Eric Botteghin vormde voor mij een vraagteken. De kwaliteiten van Ajax en PSV schatte ik ook hoger in."



"Maar het gaat uitstekend. In Brad Jones staat er ook een fantastische doelman. En af en toe zit het gewoon mee. Ook juist op de goede momenten. Een combinatie van dat alles. Maar hoe lang houden ze dat vol? Vorig seizoen verloren ze in deze periode zeven keer achter elkaar. Ze zullen ongetwijfeld nog een keer tegen een zeperd aanlopen, maar de vraag zal zijn 'hoe zullen ze met de druk omgaan?' en 'in hoeverre kunnen ze Karim El Ahmadi missen?'."



Kampioenschap

Een kampioenschap voor Feyenoord zit er volgens Bombarda dan ook niet in. "Ik denk het niet, maar ik hoop het wel. PSV en Ajax hebben meer kwaliteit. Met Ajax daar net een streepje boven. In de ploeg zitten veel talenten, zoals Kasper Dolberg, en in Hakim Ziyech misschien wel de beste speler van de Eredivisie. Bij PSV zijn enkele spelers uit vorm."



Voor Willem II, waar Bombarda bijna elke thuiswedstrijd op de tribune zit, voorziet de Argentijn dit seizoen geen problemen. "Ze hebben goede spelers. Op het middenveld houd ik van Anouar Kali, die rechtsbuiten Jordy Croux is een goede aankoop en ik vind Fran Sol een goede spits. Kwalitatief zijn ze erop vooruit gegaan."



"Met dit team mag Willem II absoluut niet in de problemen komen. Maar ze moeten het wel elke wedstrijd laten zien. Afgelopen zondag zag ik het duel met NEC (0-1, red.). Ze speelden niet goed en creërden te weinig kansen. Ze hadden een goede slag kunnen maken. Thuis moet Willem II altijd winnen." Zaterdagavond zit Bombarda, werkzaam als supply chain manager bij Ericsson, met zoon Giovanni (13, spits van 't Zand Onder 14) voor de televisie. "Dat hoef ik hem nooit te vragen. Voor wie ik ben? Voor allebei."