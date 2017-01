Nipte overwinning FC Twente in derby met Heracles Almelo

FC Twente kwam als winnaar uit de strijd in de altijd beladen derby met Heracles Almelo (1-0). Centrale verdediger Joachim Andersen tekende al na tien minuten voor de enige treffer. De opgeleefde eredivisionist uit Enschede stijgt naar plaats zeven.

De Deense mandekker lette goed op bij een puntgave voorzet vanaf de zijkant en verschalkte doelman Bram Castro met een rake kopbal. Smaakmaker Enes Ünal scoorde ook in de eerste helft, maar het doelpunt van de huurling werd geannuleerd wegens buitenspel.



FC Twente wist de voorsprong niet uit te breiden, waardoor de tweede helft zeer spannend was. Heracles-invaller Vincent Vermeij was nog dicht bij de gelijkmaker. Ook Unal liet een goede mogelijkheid onbenut. De bezoekers uit Almelo bleven tot de laatste seconde strijden, maar een nederlaag kon niet worden afgewend.