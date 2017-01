PSV-aanvaller Luiz Beto verlaat Nederland voor Gremio.

PSV is het jonge talent Luiz Beto Da Silva inderdaad kwijtgeraakt. Al enkele dagen hing de transfer van de Peruaanse aanvaller in de lucht, maar deze is inmiddels bevestigd door zijn nieuwe werkgever: Gremio.

Voor ongeveer een half miljoen euro verlaat de talentvolle spits Eindhoven – waar hij een jaar geleden transfervrij arriveerde nadat zijn contract bij Sporting Cristal afliep. Phillip Cocu zag in hem een toekomstig eerste speler, maar verder dan meetrainen met het eerste van PSV kwam hij niet. Luiz Beto moest het vooral doen met speeltijd bij Jong PSV en wilde vanwege heimwee graag terugkeren naar Zuid-Amerika.



"Het is goed voor mijn ontwikkeling om ergens anders te kijken waar ik meer aan spelen toekom", vertelde hij eerder al over een mogelijke overstap naar Brazilië. "Gremio is bovendien een grote club, ik kijk ernaar uit om er heen te gaan."