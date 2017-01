Van Gobbel: "Depay had beter naar Van Persie moeten luisteren"

"Jonge spelers moeten heel goed luisteren omdat oude rotten alles al hebben ervaren en zich hebben bewezen", vertelt hij in De Telegraaf. "Het incident tussen Memphis en Robin van Persie bij Oranje had nooit mogen plaatshebben. Als een oudere speler iets signaleert, moet het jonge talent luisteren."



De voormalig verdediger gelooft heilig in de hiërarchie van de kleedkamer. "Robin moet in die periode iets gezien of aangevoeld hebben bij Memphis. Hij valt hem niet voor niks verbaal aan op de training. Begrijp me goed, ik heb niks tegen Memphis. Ik hoop dat hij de top haalt. Maar in de woorden van Robin zal een kern van waarheid hebben gezeten en daar had Memphis over moeten nadenken."



Dát is volgens Van Gobbel de natuurlijk weg; opgeleid en gestuurd worden door ervaren spelers, om later zelf leiding te kunnen geven aan een ploeg. "Van Persie luisterde bij Arsenal op zijn beurt weer naar de adviezen van Dennis Bergkamp. Dat was een grote speler die hij als voorbeeld nam. Dan denk ik, waarom neemt Memphis zoiets niet aan? Robin is een grote speler met een ongelooflijke carrière. Dat was een fout van Memphis."