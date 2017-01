Er gloort hoop aan de horizon voor PSV'er Luuk de Jong

Langzamerhand krabbelt PSV weer uit het wak waarin het aan het einde van 2016 wekenlang zat. Van de ploeg die Champions League-finalist Alético Madrid dwong tot strafschoppen, was weinig meer over. Door een zeer stabiele defensie is de schade voor de ploeg van trainer Phillip Cocu relatief beperkt gegebleven. Toch loopt voorin nog altijd een ster, die zijn glinstering al een tijd geleden verloren is: Luuk de Jong. Voor hem is er hoop tegen sc Heerenveen.

Luuk de Jong's second goal for PSV tonight. Lovely finish (via @DutchGoalsAMore ) pic.twitter.com/50wopOGgAg

De gemiste open kans tegen Excelsior van afgelopen weekend was een illustratie van de vorm van de lange spits van PSV. Zonder ook maar één verdediger in de buurt jaagde hij de bal huizenhoog over het doel van Warner Hahn. Het is het verhaal van De Jong dit seizoen. Strafschoppen, kopballen, schoten. Ze vallen maar niet binnen. "Het is alsof elke keeper zijn beste wedstrijd tegen PSV speelt", sprak hij eerder ietwat gedesillusioneerd.

Maar aan keepers had De Jong vorig jaar veel minder een boodschap. De targetman was de kapstok in het spel van de Eindhovenaren. En in de Eredivisie was hij ook nog eens liefst 26 keer het eindstation. Toen had De Jong na achttien duels er al liefst veertien treffers inliggen. Vooralsnog staat die teller op het schamele aantal van vier.

Aan een gebrek aan vertrouwen van coach Cocu kan het onmogelijk liggen. De Jong werd dit seizoen in de Eredivisie niet één keer gepasseerd. Vorige week tegen Excelsior (2-0 winst) werd hij bovendien pas voor het eerst gewisseld. De enige keer dat Cocu zijn aanvoerder een hele kleine blijk van wantrouwen gaf, was voor de wedstrijd Estadio Vicente Calderón. Hij dacht tegen Atlético op de counter meer kans te maken. Verder speelde hij alles - op een schorsing in de KNVB Beker tegen Roda JC na (4-0 winst).

Twijfel

Maar tenzij je Lionel Messi heet ga je als aanvaller op een gegeven moment twijfelen. Aan jezelf. Je ploeg. Aan alles. Hoe meer kansen je mist, hoe groter de twijfel. Zijn laatste treffer (tegen ADO Den Haag, zie boven) was het enige doelpunt in de laatste elf (!) wedstrijden. Na dat duel gaf hij openlijk toe dat de twijfel had toegeslagen. "Het is lekker dat je weer scoort", vertelde hij. "Het is nooit leuk als je niet scoort. Maar het enige wat je kan doen is hard blijven werken en wachten op het juiste moment."

Met de ziel onder zijn arm sjokt De Jong over het veld. Onwil is het niet. Onkunde ook niet. Dat laatste is misschien ook wel de reden dat PSV een blind vertrouwen houdt in de spits. Want ondanks dat Cocu al te kust en te keur kon kiezen op het middenveld, werd Van Ginkel - toch niet bepaald een centrum spits - aan de selectie toegevoegd. En met Jürgen Locadia als voornaamste concurrent hoeft De Jong zich geen zorgen te maken. Cocu koos immers al meerdere malen voor hem en verwees Locadia daarom naar de flanken.

Hoop

Voor De Jong gloort er echter hoop aan de horizon. Geen volwaardige concurrent; al het vertrouwen krijgen van Cocu en het allerbelangrijkste: elke wedstrijd krijgt hij meerdere goede kansen. Dat is ook de reden dat zijn zo genoemde expected goals (=het aantal verwachte doelpunten op basis van zijn kansen) relatief hoog ligt. Bij een spits die heeft bewezen te kunnen scoren, is een coach bovendien vaak bereid lang te wachten. Zomaar een aantal factoren die er zeer waarschijnlijk voor gaan zorgen dat de spits ook dit seizoen gewoon weer op een aardig aantal doelpunten gaat eindigen.

Tegen sc Heerenveen lijkt het een goed moment om de jacht op doelpunten te hervatten. Tegen geen enkele club uit de Eredivisie scoorde De Jong namelijk vaker dan tegen de Friezen (acht maal). Toch een fijn houvast. Om te voorkomen dat het vertrouwen van Cocu of het vertrouwen van De Jong een grote(re) invloed gaat hebben dan de cijfers uit het verleden, moet de spits echter snel toeslaan. Met een gemiddelde van één goal per 76 minuten, lijken de Friezen het ideale slachtoffer voor De Jong om zijn vertrouwen terug te winnen. Er gloort weer hoop aan de horizon.

De Jong vs sc Heerenveen in de Eredivisie