Video: Ajax-icoon Swart geniet ongetwijfeld bij FC Knudde 2.0

Sjaak Swart geniet ongetwijfeld met volle teugen van het ongeluk dat De Graafschap momenteel kent. En een ongeluk komt nooit alleen, zo bleek vrijdagavond maar weer eens. Want aanvoerder Bryan Smeets dacht even rustig de bal in de ploeg te kunnen houden, maar passeerde met zijn terugspeelbal zijn eigen keeper Filip Bednarek. FC Knudde 2.0, die bovendien de nederlaag tegen FC Den Bosch inleidde.